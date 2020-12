Droga e petardi per festeggiare Natale, denunciato a Ozieri

Si era organizzato le feste con cocaina, marijuana e petardi. Un cinquantenne di Ozieri è stato fermato e denunciato dalla Guardia di finanza della Tenenza di Ozieri che lo ha scovato alla vigilia di Natale con droga e fuochi d'artificio illegali nello zainetto. L'uomo vagava per le vie del centro del Logudoro e alla vista della pattuglia di finanzieri impegnata nella consueta attività di controllo del territorio, ha cercato di defilarsi. Bloccato dai militari l'uomo ha tenuto un atteggiamento sospetto e dalla perquisizione del suo zaino sono saltati fuori sostanze stupefacenti, medicinali e petardi. I finanzieri hanno deciso quindi di estendere i controlli all'abitazione del 50enne e qui hanno trovato marijuana, cocaina, già suddivise in dosi per la vendita, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga, una grande quantità di farmaci.

Nella casa sono stati trovati anche petardi e fuochi d'artificio professionali, detenuti senza autorizzazione. La droga e i fuochi d'artificio sono stati sequestrati e l'uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Sassari per i reati di detenzione di stupefacenti e di farmaci ai fini dello spaccio e di detenzione per il commercio abusivo di materie esplodenti.