Covid: Temussi, un pensiero a chi ha perso suoi cari

"Quest'anno un pensiero particolare è rivolto a quanti hanno perso i loro cari a causa della pandemia, a tutti i pazienti che si trovano ricoverati in questi giorni di festa e a tutti i lavoratori che saranno in servizio, al personale medico e infermieristico dei presidi ospedalieri e del Pronto Soccorso, agli operatori del Servizio 118 e ai Volontari". Lo dice il Commissario Straordinario di Ares Ats Sardegna Massimo Temussi.

"Oggi si conclude il 2020, un anno segnato dal lockdown e delle difficoltà dovute alla diffusione dell'epidemia da coronavirus; un anno particolarmente impegnativo per chi lavora in sanità, per il personale medico e per gli operatori sanitari che, ogni giorno, si adoperano per fronteggiare la pandemia - aggiunge - Abbiamo percorso insieme un piccolo pezzo di questo tempo, lavorando incessantemente per garantire il diritto alla salute, raggiungendo insieme tanti obiettivi e traguardi, tra cui, da ultimo, la trasformazione del presidio Binaghi in ospedale Covid.

"I miei più sinceri auguri vanno non solo a chi ogni giorno è stato sul fronte per garantire l'assistenza sanitaria, ma anche a tutto il personale tecnico e amministrativo e alle loro famiglie - conclude Massimo Temussi - A tutti è rivolto un ringraziamento per l'impegno profuso in questi mesi verso pazienti e cittadini".