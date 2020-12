Capodanno: niente tavolata, ma tombolata a distanza

Tombola a Capodanno, ma niente tavolate. La soluzione? "Gambe della signorina" e "occhiali del Papa" a distanza. È l'iniziativa dei soci del "Napoli Club Cagliari". Tutti insieme per continuare ad avere relazioni umane in sicurezza e mantenere a distanza il calore e l'affetto verso i propri cari. Così il direttivo del Napoli Club Cagliari, presieduto da Antonio De Falco, ha organizzato la prima tombolata 2.0 riservata a tutti i soci iscritti.

"Al telefonino di ogni giocatore - spiega il numero uno del sodalizio - abbiamo mandato la cartella personalizzata con il proprio nome e poi abbiamo giovato tutti insieme in video sulla piattaforma online. Stare dietro a uno schermo, in questo momento, non è triste: è la realtà dei fatti, ci consente di continuare ad avere rapporti umani".

Un'iniziativa che è stata molto apprezzata e che si inserisce all'interno delle tante iniziative organizzate dal Napoli Club Cagliari che ha dato il proprio contributo anche all'iniziativa di solidarietà del Miracolo di Natale e che diverse volte ha risposto con la donazione all'appello dell'Avis e ha contribuito in modo concreto ad arginare l'emergenza sangue.

"In precedenza a febbraio - aggiunge il presidente Antonio De Falco - è stata organizzata un amichevole tra i sostenitori del Cagliari e quelli del Napoli, una visione dello sport vero vissuta in un clima di amicizia e di tifo corretto senza odio o rancore. Un'iniziativa che ha contribuito al superamento di ogni acredine tra le tifoserie, quella partenopea e quella cagliaritana".