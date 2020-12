Vigile del fuoco folgorato, oggi i funerali nel Sassarese

Si svolgeranno oggi pomeriggio a Ossi, in provincia di Sassari, le esequie di Tonello Scanu, il vigile del fuoco, vicecoordinatore in servizio al comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari, deceduto in servizio a Nulvi, la mattina del 28 dicembre durante un intervento su un cavo dell'alta tensione staccatosi a causa del maltempo, e sulla cui morte è stata aperta un'inchiesta.

La messa funebre verrà celebrata nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, alle 16, alla presenza del Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega e del Capo del Corpo nazionale Fabio Dattilo.