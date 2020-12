Scontro tra auto sulla Sp 2 a Uta, un morto e un ferito

Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 2, nel territorio di Uta. Una persona è deceduta e una seconda è rimasta ferita gravemente.

La vittima è una 70enne residente a Chianciano Terme, Gioconda Musio. Viaggiava a bordo di una Volkswagen Tiguan e si era appena immessa lungo la Pedemontana quando si è scontrata con una Fiat 500 condotta da un uomo di 57 anni. L'impatto è stato violentissimo, la Tiguan è stata scaraventata fuori strada.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei carabinieri, di un'ambulanza del 118 e dell'Elisoccorso. Purtroppo nonostante l'arrivo dei medici per la 70enne non c'è stato nulla da fare. Il ferito, invece, è stato trasportato con l'Elisoccorso in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente.