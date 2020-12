Pestaggio per una donna contesa, due indagati

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - Avevano aggredito e picchiato un 40enne di Dolianova per una donna contesa. I carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena sono riusciti a individuare i responsabili dell'aggressione avvenuta il 14 settembre scorso in un'area di servizio lungo la statale 554. Denunciati un 42enne di Quartu, addetto alla sicurezza di professione, e un 34enne cagliaritano.

I due devono rispondere di lesioni. La vittima era stata colpita con calci e pugni ed aveva riportato ferite guaribili in 10 giorni. I carabinieri, dopo il pestaggio, hanno analizzato dettagliatamente i filmati della videosorveglianza dell'area di servizio che ha immortalato tutte le fasi dell'aggressione.

Proprio grazie ai video sono riusciti a risalire ai due autori.

Nei confronti dell'addetto alla sicurezza è scattata anche l'accusa di calunnia: il 20 novembre scorso, nel tentativo di negare la propria responsabilità e sovvertire la realtà dei fatti, si è presentato dai carabinieri per denunciare il 40enne di Dolianova, indicandolo quale autore di un pestaggio nei suoi confronti a seguito del quale aveva lamentato di aver subito lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. (ANSA).