Maltempo: nevica a Fonni e Seui, -2 sul Gennargentu

(ANSA) - NUORO, 30 DIC - Torna la neve nei centri più alti della Sardegna, dagli 800 metri in su.

I fiocchi sono caduti a Seui e a Fonni, dove sul Bruncuspina si registra una temperatura di meno 2 gradi.

Per la prossima notte le temperature previste sono intorno allo zero e sono attese altre nevicate intorno a 1000 metri.

Una nuova perturbazione, secondo l'ufficio previsioni meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, è in arrivo tra l'1 e il 2 gennaio, quando le nevicate saranno copiose e coinvolgeranno oltre al centro Sardegna anche il Logudoro e la zona di Campeda nel sassarese. (ANSA).