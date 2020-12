Insulta e minaccia la compagna, indagato 36enne a Quartu

Ha minacciato e insultato la compagna ripetutamente. Un 36enne di Quartu è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

Lo scorso 28 dicembre i militari della Compagnia di Quartu sono intervenuti in via della Musica chiamati dalla vittima, una 27enne. Il compagno, poco prima, l'aveva raggiunta in strada e dopo una lite l'aveva insultata e minacciata. Dai successivi accertamenti è emerso che quello del 28 era solo l'ultimo episodio di violenza domestica. Il 36enne è stato quindi denunciato.