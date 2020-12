Covid: stop messe e coprifuoco alle 19.30 in paese Sassarese

Stop alla didattica in presenza in tutte le scuole cittadine fino al 17 gennaio, niente Messe e altre cerimonie religiose in tutte le chiese del paese, funerali solo in cimitero e con al massimo 15 persone, cimitero chiuso fino al 17 gennaio, da oggi al 17 gennaio negozi chiusi alle 19 e spostamenti consentiti sino alle 19.30 per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Domenica 3, 10 e 17 gennaio dalle 16 alle 5 del lunedì successivo, stop a mercati e alla vendita ambulante o porta a porta. Sono le nuove misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste da un'ordinanza firmata dal vicesindaco di Bono (Sassari), Nicola Spanu, "tenuto conto che il virus si sta diffondendo velocemente anche sul territorio comunale e che pertanto ricorrono le condizioni di necessità e urgenza, che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio".

Il provvedimento è in vigore da oggi ed è stato trasmesso a Prefettura, Ufficio scolastico regionale, comando della compagnia dei carabinieri di Bono, dirigenti scolastici, polizia locale, Questura, guardia di finanza e Corpo forestale.