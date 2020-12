Covid: inchiesta Procura Oristano su gestione emergenza

(ANSA) - ORISTANO, 30 DIC - La Procura di Oristano, guidata dal Ezio Domenico Basso, ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, sulla struttura ospedaliera del San Martino ad Oristano e in genere sulla gestione dell'emergenza Covid sul territorio. La notizia, anticipata dall'Unione Sarda, è stata confernata all'ANSA dagli inquirenti.

Secondo quanto appreso l'inchiesta parte da più esposti presentati in questi 10 mesi di emergenza che hanno visto sotto i riflettori, in particolare, il pronto soccorso del nosocomio oristanese e alcuni reparti andati più volte in tilt per la presenza di contagaiati tra pazienti e operatori. Alcune delle segnalazioni sarebbero dettagliate di molti particolari ritenuti di particolare interesse.

Nei prossimi giorni, se non già nelle prossime ore, è possibile ci siano delle acquisizioni di documenti da parte degli investigatori. (ANSA).