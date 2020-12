Carabinieri: calano omicidi nel Nuorese, stabili le rapine

(ANSA) - NUORO, 30 DIC - Diminuiscono gli omicidi e i tentati omicidi in provincia di Nuoro, ma anche i reati legati al traffico degli stupefacenti, i furti e le estorsioni mentre è stabile il numero delle rapine. Sono alcuni dei dati del report dei Carabinieri del Comando provoinciale di Nuoro, sui reati avvenuti nel 2020 nel territorio, quando i militari hanno effettuato 199.827 controlli su 252.176 soggetti e 188.820 veicoli.

Due gli omicidi che si sono verificati, 5 i tentati omicidi e 5 quelli colposi di cui 4 derivati da incidente stradale, tutti in diminuzione del 30% rispetto al 2019. Sono stati accertati inoltre 128 lesioni dolose, 30 percosse, 293 minacce, 5 violenze sessuali, 902 furti, 33 ricettazioni, 20 rapine, 27 estorsioni, 689 truffe e frodi informatiche e 615 danneggiamenti.

Gli uomini dell'Arma provinciale hanno registrato una diminuzione di circa il 60% rispetto al 2019, dei reati di carattere sessuale. In flessione del 20-30%, anche i casi di lesioni dolose, percosse, minacce e danneggiamenti. Calano di circa il 10% anche i reati connessi agli stupefacenti. Alcune grosse operazioni concluse dai militari del Comando provinciale di Nuoro hanno portato a vari arresti dei responsabili di omicidi e tentati omicidi e gravi aggressioni. Tra questi, sono finiti in carcere un disoccupato di Genoni per l'omicidio di un compaesano nell'agosto del 2019; quattro presunti responsabili di un tentato omicidio di un uomo di Sagama nell'aprile 2020; un uomo di Orani per il tenato omicidio di un compaesano. A novembre i militari hanno arrestato un operaio di Girasole per l'omicidio e il tentato omicidio di due compaesani avvenuti nel 2017. Infine nel giugno scorso, è stato arrestato un giovane ogliastrino, ritenuto responsabile della rapina aggravata nei confronti di Don Vincenzo Pirarba, parroco di Talana. (ANSA).