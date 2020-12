Capodanno: divieto di "botti" a Quartu Sant'Elena

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - Niente botti a Capodanno a Quartu. Con un'ordinanza il sindaco Graziano Milia ha disposto, dalle 23 del 30 dicembre alle 24 del 6 gennaio 2021, su tutto il territorio comunale, il divieto di utilizzo di petardi o di giochi pirici di qualsiasi genere in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private.

Il provvedimento ha l'obiettivo di "salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,nonché la tutela del benessere degli animali in città".

La violazione dell'ordinanza può comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 25 ai 500 euro. (ANSA).