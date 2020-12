Investito da esplosione in casa, morto dopo due giorni

È morto dopo due giorni di agonia in ospedale Gianfranco Belvisi, l'avvocato di 59 anni originario di Roma rimasto gravemente ferito sabato sera nell'esplosione avvenuta nella sua casa a Margine Rosso, sul litorale di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da Cagliari.

L'uomo era stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Brotzu: una parete del villino gli era piombata addosso schiacciandolo dopo un'esplosione provocata da una fuga di gas dalla caldaia.

Era ricoverato nel reparto di Rianimazione, in coma dal quale non si è mai risvegliato. La famiglia ha dato il consenso per il prelievo degli organi.

La Polizia sta lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica della tragedia.