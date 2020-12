Basket: vittoria Dinamo su Brescia con vista sulle Final8

"Siamo una squadra vera. Ho un rapporto clamoroso con il presidente e lo staff. Prima dipendevamo troppo dal quintetto titolare, oggi abbiamo visto che la soluzione migliore era quella con Katic e Treier in campo: è un grandissimo segnale. Di quest'anno mi porto via soprattutto i rapporti umani e l'incazzatura col presidente Sardara, che si è risolta nel migliore dei modi". Appunti sparsi dal "Pozzecco pensiero". Insieme alla fondamentale vittoria nel lunch match di ieri al PalaSerradimigni contro la Leonessa Germani Brescia, il coach della Dinamo Sassari Banco di Sardegna archivia un anno condizionato anche dalla pandemia e segnato dalla clamorosa rottura estiva col patron, che ha quasi portato all'addio del Pozz a Sassari.

Acqua passata, assicura Pozzecco dopo il 100-87 contro la squadra in cui milita l'ex Brian Sacchetti, padre solo da qualche giorno e salutato con affetto dal clan biancoblu. I ragazzi di Maurizio Buscaglia sono partiti decisamente meglio, e la Dinamo ha dovuto mettere testa e cuore sul parquet per una vittoria in rimonta che rappresenta un tassello preziosissimo nella corsa alle Final Eight di Coppa Italia, che si giocheranno al Mediolanum Formu di Milano dall'11 al 14 febbraio 2021.

"Nella pallacanestro di oggi c'è grande equilibrio, il valore delle squadre è simile e ogni formazione è capace di giocare un'ottima pallacanestro - analizza l'allenatore di Sassari - bisogna anche accettare che il fattore casalingo sia quasi inesistente senza il pubblico, come dimostra il fatto che all'inizio Brescia ha giocato una partita stratosferica e noi abbiamo subìto".

Dopo aver toccato il -18 nella prima frazione, i giganti rialzano la testa piazzando il break tra il terzo e l'ultimo quarto. A condurre l'offensiva sassarese un super Marco Spissu, autore di 23 punti nel match in cui raggiunge Drake Diener nella classifica degli assist-man della storia della Dinamo. A supportarlo Bilan con 19 punti, 13 rimbalzi e 8 falli subiti, Bendzius con 18 punti e Burnell, autore di 13 punti e la solita grande energia difensiva.