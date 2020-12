Aras: via libera dell'Aula all'assunzione di 252 in Laore

(ANSA) - CAGLIARI, 28 DIC - Arriva la soluzione provvisoria per i 252 lavoratori dell'ex Aras in liquidazione. Via libera in Consiglio regionale con 26 voti favorevoli e 20 contrari la leggina che autorizza l'Agenzia Laore ad assumerli con contratto a tempo determinato per due anni prorogabili una sola volta per dodici mesi.

Nel frattempo, saranno favorite le condizioni per un percorso successivo di stabilizzazione. Una soluzione ponte che segue la sentenza del Tar che nei giorni scorsi ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro la decisione di procedere a un concorso riservato (per soli titoli) per l'assunzione dei lavoratori nell'Agenzia Laore.

La seduta è stata sospesa. Alla ripresa sarà esaminata la proposta di legge della maggioranza sulla durata delle concessioni demaniali marittime ai fini di pesca e acquacoltura.

Dopo approderà il disegno di legge sul Piano casa che andrà approvato entro il 30 dicembre. (ANSA).