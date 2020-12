Università: Sassari, si rinsalda alleanza tra Ateneo ed Ersu

(ANSA) - SASSARI, 23 DIC - "Sassari ha bisogno di sinergie concrete per evolvere, auspico che questa prima occasione di incontro e di confronto sancisca ufficialmente una nuova e maggiore collaborazione tra le due istituzioni". Così il presidente dell'Ersu di Sassari, Massimo Sechi, apre al nuovo rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, che oggi ha fatto visita agli uffici dell'ente per il diritto allo studio universitario e si è confrontato con i suoi vertici.

L'obiettivo dell'incontro era proprio di confermare un punto fermo più volte ribadito durante la campagna elettorale del neo-rettore: creare una sinergia solida con l'Ersu, per costruire insieme percorsi che possano trasformare Sassari in una città a reale vocazione universitaria. Il rettore ha manifestato il suo apprezzamento per il lavoro svolto dall'amministrazione e ha parlato di nuovi obiettivi mirati all'innalzamento della qualità dei servizi, a iniziare dalla realizzazione di alloggi nelle sedi decentrate dell'Università.

Per Sechi e per il direttore generale Antonello Arghittu "la creazione di uno studentato diffuso ad Alghero, Oristano, Nuoro e Olbia è una delle priorità del 2021". (ANSA).