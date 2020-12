Sporcizia e insetti, chiuso ristorante pizzeria a Cagliari

Sporcizia e insetti in cucina e mancato rispetto della procedura di autocontrollo. Sono queste le ragioni della chiusura ordinata alla titolare di un ristorante pizzeria a Cagliari. Ieri pomeriggio i carabinieri del Nas e della Compagnia hanno ispezionato il locale, gestito da una cittadina cinese di 27 anni. Gravi carenze igienico sanitarie sono state riscontrate all'interno della cucina con sporco ovunque e insetti. Inoltre è stata rilevata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo. La 27enne è stata segnalata all'Autorità sanitaria.

I carabinieri del Nas hanno disposto l'immediata chiusura dell'esercizio "per insussistenza dei requisiti igienico-sanitari, sino al ripristino di condizioni minime necessarie per una corretta conduzione dell'attività - spiegano i militari dell'Arma -. La risoluzione di tali carenze dovrà essere riscontrata in un'ulteriore futura attività ispettiva, richiesta dalla titolare, nel momento in cui avrà risolto tali problematiche". In pratica è stata disposta la cessazione dell'attività con divieto di preparazione e vendita di alimenti fino a quando non saranno ripristinate le necessarie condizioni igienico-sanitarie.