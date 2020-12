Politica sarda in lutto, morto assessore regionale Frongia

E' morto nella notte a casa sua a Iglesias, dopo una breve malattia, Roberto Frongia, assessore regionale ai Lavori pubblici nella Giunta della Sardegna guidata da Christian Solinas. Sessant'anni, avvocato e presidente dei Riformatori sardi, era impegnato da tempo, come presidente del Comitato promotore, nella battaglia per il riconoscimento del principio di Insularità in Costituzione. Frongia aveva già ricoperto un ruolo da assessore durante la dodicesima legislatura tra il 1999 e il 2004 con le Giunte di Mario Floris, Mauro Pili e Italo Masala. Proprio con Pili aveva iniziato, nel 1993, la sua esperienza politica a Iglesias, da assessore e vicesindaco.

SOLINAS, PROFONDO DOLORE - Un dolore profondo ed un senso di incredulità per una notizia che mai avrei voluto ricevere". Questo lo stato d'animo espresso dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas per la scomparsa dell'assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia. "La Sardegna perde non solo un valido assessore - aggiunge - ma una persona perbene, che ha dedicato tutto se stesso anche in quest'ultimo periodo a lavorare per la nostra amata Isola: un gentiluomo della politica, che mancherà e resterà nel ricordo di tutti. Uomo del dialogo, di straordinaria sensibilità e intelligenza, colto e raffinato - aggiunge Solinas - Persona che ha sempre operato per divulgare la conoscenza e il sapere, non solo politici. Il suo ultimo incarico alla guida dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici lo ha visto protagonista di una imponente attività di modernizzazione infrastrutturale portata avanti con decisione e coraggio in un periodo storico di assoluta criticità e senza eguali nella storia mondiale recente". "Un male crudele lo ha strappato prematuramente ai suoi affetti e alla politica, che era la sua vita. Di lui - conclude il governatore sardo - conserveremo un ricordo imperituro insieme ad un incrollabile fraterno affetto".