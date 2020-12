Gimbe,Sardegna in vetta su percentuali incremento casi

Primato della Sardegna per incremento dei casi di Covid nell'ultima settimana. Nell'isola si è registrato un aumento dell'8%. Un dato molto al di sopra della media nazionale del 5,7%. Sono i numeri del report della Fondazione Gimbe. Situazione in peggioramento anche per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti: sono 968. Meglio gli altri indicatori dell'analisi di Gimbe: sono 1468 i casi testati ogni 100mila abitanti ed è tra i più bassi d'Italia anche il rapporto tra positivi e casi testati, 8,8%.

I posti occupati da malati Covid in ospedale sono il 32%. Mentre i posti letto assegnati ai ricoverati in terapia intensiva scendono al 27%, quattro punti sotto la media nazionale.

"I dati di questa settimana - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe riferendosi alla situazione nazionale - confermano che la frenata del contagio è sempre meno evidente, come documentato dalla stabilizzazione dei rapporti positivi/casi testati e positivi/tamponi totali, dalla modesta riduzione dell'incremento percentuale dei casi totali (5,7% vs 6,4%) e dalla lieve flessione dei nuovi casi settimanali (-5,6%)".