Covid: screening Sardegna al via il 4 in 23 Comuni Ogliastra

Al via il 4 e 5 gennaio 2021 contemporanemante nei 23 Comuni dell'Ogliastra la camnpagna di screening di massa "Sardi e Sicuri", organizzata dalla Regione Sardegna con il coordinamento del virologo Andrea Crisanti.

A Tortolì, uno dei principali centri ogliastrini, lo screening che vede impegnata la macchina organizzativa comunale, in coordinamento con Ats, si terrà in entrambe le giornate, delle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, in quattro plessi scelti seguendo la circoscrizione elettorale: Palestra dell'ITI in Via Scorcu 12 (seggio 1), Palestra scuole medie via Mons. Virgilio 107 incrocio via Bertulottu (seggio 2), il Teatro Tenda località Zinnias (seggio 3), palestra del Villaggio Cartiera viale Europa accesso via Varsavia (seggio 4) .

Due gli 'step' previsti: i primi tamponi antigenici rapidi, saranno eseguiti tra il 4 e il 5 gennaio e saranno ripetuti sui soggetti risultati negativi a distanza di una settimana, per aumentare la probabilità di intercettare eventuali positività al Covid.

Lo screening è su base volontaria e gratuito sulla popolazione dai dieci anni in su. Per aderire alla tappa di Tortolì è necessario prenotarsi attraverso a questo al link https://sites.google.com/view/screening-tortoli/home-page dove l'utente potrà scegliere la fascia oraria e la postazione.

Oppure telefonando al numero di telefono 348 8867357 dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18 (tutti i giorni, tranne nelle festività del Santo Natale, Santo Stefano e 1 Gennaio 2021).

