Covid: morto infermiere Covid Hospital Cagliari

Aveva 57 anni ed era ricoverato proprio nel Covid Hospital di Cagliari, il SS. Trinità, nel quale lavorava come infermiere. La prima vittima tra gli operatori sanitari del nosocomio del capoluogo sardo è Gigi Lobina, deceduto nelle scorse ore. La conferma arriva dal direttore sanitario del presidio Sergio Marracini. Nel pomeriggio i colleghi si sono fermati per un saluto commosso al suono delle sirene: un lungo applauso per un uomo stimato da tutti.

"La nostra prima vittima, un infermiere simbolo di questa Pandemia - dice Marracini all'ANSA - La sua storia è stata un grande esempio di Servizio. Grazie da tutti noi".