Progressisti,Cagliari in lockdown ma 180mila euro per eventi

"Mentre ovunque si annullano festeggiamenti e attività varie per il Natale e il Capodanno, mentre Sassari e altri comuni hanno deciso di usare i soldi delle feste per buoni spesa alle famiglie in difficoltà, il Comune di Cagliari va in direzione contraria: ben 180 mila euro sono stati destinati a 'eventi legati al periodo natalizio e ai festeggiamenti di fine anno 2020'". Lo denuncia il gruppo Progressisti in Consiglio comunale che ha presentato due interrogazioni.

"E se ad agosto, quando l'emergenza sanitaria appariva sotto controllo, la cifra ipotizzata per le feste era di 70 mila euro - affermano - oggi la Giunta Truzzu non solo non cambia i piani, ma addirittura li moltiplica: appena pochi giorni fa il Comune ha deciso di integrare la spesa per il Natale 2020 con altri 110 mila euro".

Nello specifico - rilevano i Progressiti- nella delibera del 15 dicembre si prevede un'installazione con videomapping in due spazi del centro cittadino, e uno spettacolo pirotecnico prima di Natale. "Il tutto per 110 mila euro, da aggiungersi ai 70 mila già stanziati ad agosto e ai 2600 per promuovere queste attività. Una cifra eccessiva - sottolineano Francesca Ghirra e Francesca Mulas, prime firmatarie delle due interrogazioni - soprattutto alla luce del nuovo Dpcm 'Decreto Natale' che vieta dal 23 dicembre al 6 gennaio ogni spostamento dei cittadini se non per motivi urgenti, di necessità o lavoro".

"Ci chiediamo dunque - concludono le consigliere Progressiste - chi potrà godere di queste costose attività, dato che non potremo uscire di casa né tanto meno affollare il centro cittadino, e se sia opportuno oggi spendere tutti questi soldi per festeggiamenti e celebrazioni".