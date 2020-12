Gaxa, campagna per nuovi allacci a rete gas in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 DIC - Si chiama "Più Valore" ed è la campagna che consentirà ai residenti di Sardegna di allacciarsi alla rete del gas e allo stesso tempo di realizzare interventi di efficienza energetica e adeguamento interno all'abitazione.

Prima nel suo genere sull'isola, l'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Gaxa e le altre società del Gruppo Italgas, Seaside e Toscana Energia Green, specializzate nel settore dell'efficienza energetica.

L'offerta è rivolta a condomini, case indipendenti, Istituti Autonomi delle Case Popolari, Cooperative di abitazione a proprietà indivisa che, aderendo a "Più Valore", potranno beneficiare dell'assistenza di un team di esperti sia per la gestione degli interventi tecnici, sia per gli adempimenti di natura amministrativa. In presenza di alcuni requisiti, tra cui la realizzazione di uno o più interventi di riqualificazione (l'installazione del cappotto termico, la sostituzione degli impianti centralizzati, ecc.), o volti al miglioramento della classe energetica di un edificio, i clienti potranno così avere accesso al Superbonus fiscale del 110%, previsto per gli interventi sugli immobili, e all'Ecobonus fino al 65%, per un nuovo impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda e per gli adeguamenti interni alle abitazioni. (ANSA).