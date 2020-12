Basket: "Sardegna tutto l'anno", ecco calendario Dinamo

Si intitola "Sardegna tutto l'anno" il calendario ufficiale per il 2021 della Dinamo Sassari Banco di Sardegna, disponibile da oggi in tutti gli store biancoblu.

Attraverso le immagini che hanno per protagonisti i giocatori e lo staff tecnico del Banco, il calendario è un racconto per immagini di un'isola da scoprire in tutte le sue sfaccettature.

Non solo estate e spiagge, dunque, ma bellezze ed eccellenze da visitare tutto l'anno. I "giganti" della Dinamo e il coach Gianmarco Pozzecco accompagneranno i tifosi lungo un viaggio tra bellezze culturali, archeologiche e architettoniche, eccellenze enogastronomiche, festival culturali e opportunità di sport a contatto con la natura.

La narrazione è affidata all'obiettivo del fotografo Nanni Angeli, per il quinto anno direttore artistico del progetto ideato e realizzato dall'ufficio marketing e comunicazione della Dinamo Banco di Sardegna d'intesa con l'assessorato regionale del Turismo.

Alla realizzazione hanno contribuito il fotografo Gianmichele Manca, consulente e assistente alle riprese, e la Tipografia Gallizzi, partner storico del club, che si è occupata della stampa.