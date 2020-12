Alluvione Sardegna: da Lombardia pacchi Natale a bimbi Bitti

Non si ferma la gara di solidarietà per Bitti, il Comune del Nuorese colpito dall'alluvione del 28 novembre che ha provocato danni ingenti e tre vittime. Oggi la Croce Rossa Italiana ha consegnato all'assessore comunale dell'Ambiente Cristian Farina 400 pacchi dono per i bambini del paese. La raccolta, avviata dopo un post su Facebook dal titolo "Scatole di Natale", è stata portata avanti dal Comitato Cri di Sesto San Giovanni (città metropolitana di Milano). Sciarpe, maglioni e altri beni di prima necessità sono stati confezionati dai bambini della cittadina lombarda per i loro coetanei sardi e recapitati in Sardegna con il coordinamento del presidente del Comitato Cri locale Pasquale Crisci in raccrdo con il presidente del Comitato regionale Cri della Sardegna, Sergio Piredda.

Stamattina la spedizione è giunta, con i mezzi e il personale volontario della Croce Rossa, a Bitti.

"Per me è una grande soddisfazione assistere a questa importante manifestazione di solidarietà da parte dei bambini della Lombardia che hanno avuto un pensiero per i loro coetanei meno fortunati di Bitti - dice all'ANSA Piredda - ringrazio tutto il personale di Croce Rossa sardo e lombardo che ha operato in questa iniziativa a favore della comunità del Nuorese, dove la CRI era già intervenuta in emergenza subito dopo l'alluvione".