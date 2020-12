Piano casa: vertice maggioranza su modifiche prima dell'Aula

Il disegno di legge sul Piano sarà discusso in Consiglio regionale da dopodomani, 23 dicembre, ma la maggioranza si confronta ancora su possibili modifiche da apportare al testo attraverso emendamenti direttamente in Aula.

Per fare il punto, e per presentare le modifiche che la Giunta ha intenzione di proporre, il presidente della Regione Christian Solinas ha convocato gli alleati a Villa Devoto per mezzogiorno.

Attualmente il provvedimento prevede la possibilità di apportare incrementi volumetrici, nella fascia protetta dei 300 metri, negli alberghi e nelle case. Solinas ha già lasciato intendere di volere restringere le maglie, probabilmente eliminando i bonus nelle case in fascia. Ma oggi potrebbe annunciare anche emendamenti per limitare la possibilità di nuove volumetrie anche nelle strutture ricettive presenti nei trecento metri.

Un'eventuale decisione in questo senso potrebbe anche irrigidire i rapporti nella coalizione. Al vertice saranno presenti i capigruppo di maggioranza.