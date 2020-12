Natale: team di psicologi per stare vicino alle persone sole

Si chiama "Regalo di Natale" l'iniziativa del Centro "San Francesco" di Cagliari, diretto dalla dottoressa Giannina Casti, psichiatra e psicoterapeuta, ideata per aiutare le persone sole che, durante le feste di Natale hanno bisogno di un sostegno, anche con una telefonata, per alleviare la solitudine.

Il Centro "San Francesco" si avvale della collaborazione di un team di giovani ed esperti psicologi e psicoterapeuti: Francesca Pineider, Laura Altobelli, Patrizia Piras, Chiara Grasso, Nicola Contu, Davide Bisceglie e lo psichiatra Carlo Arzedi.

"Si tratta di offrire il nostro aiuto ad anziani, persone fragili e soprattutto sole - spiegano i promotori dell'iniziativa - trascorrendo un po' del nostro tempo al telefono con loro a Natale, anche in questo periodo di confinamento per il Coronavirus. E' un conforto che offriamo per alleviare la solitudine. Vogliamo mettere nel mondo quello che ognuno di noi può offrire al prossimo e infonderlo per creare un circolo virtuoso".

Il gruppo di psicoterapeuti guidato dalla dottoressa Casti ha già operato durante la prima fase dell'epidemia, la scorsa primavera, e ora è a disposizione per prendere accordi al numero di telefono 3480618552.

E' possibile richiedere all'equipe un appuntamento telefonico per trascorrere qualche ora in compagnia il giorno di Natale.