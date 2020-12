Incendio in una casa a Dolianova, ferito un 70enne

Un'abitazione danneggiata e un anziano trasportato in ospedale con lievi ustioni e una ferita alla testa. Poteva avere conseguenze peggiori l'incendio che si è sviluppato questa mattina in una abitazione in via Alagon a Dolianova. Le fiamme, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, si sono propagate da un camino che si trova nel cucinotto al pian terreno dell'abitazione.

Il fuoco ha annerito tutte le pareti della cucina e si è propagato al piano superiore, danneggiando sottotetto e serramenti. Il proprietario, un 70enne forse nel tentativo di spegnere il rogo, è rimasto lievemente ustionato alla mano e alla testa. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale e i carabinieri del Radiomobile di Dolianova.