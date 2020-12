Sindaco Cagliari, lieve aumento casi in città

"Facciamo il punto sulla situazione dei contagi in città. Il totale dei positivi a Cagliari è di 1005, di cui 609 nell'ultimo mese, mentre è di 49 il numero dei ricoverati in ospedale. La media giornaliera di dicembre passa da 30 a 29 unità rispetto alla settimana scorsa, anche se negli ultimi due giorni i dati comunicati dall'Ats mostrano un leggero aumento". Lo scrive su Facebook il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzzu , informando i cittadini sui casi Covid in città. "È evidente che non possiamo abbassare la guardia, e mi auguro che le restrizioni imposte dal governo per le festività abbiano l'effetto sperato", conclude.