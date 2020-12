Covid: medici Sassari, coinvolgeteci in piano vaccini

"Coinvolgeteci di più nei processi decisionali in tema di sanità, soprattutto per quanto riguarda le vaccinazioni". Lo chiede il presidente dell'Ordine dei medici di Sassari, Nicola Addis, in una lettera inviata al presidente della Regione, Christian Solinas.

"Non risulta che gli operatori della sanità privata siano stati inseriti nel piano di vaccinazioni anticovid, al pari dei colleghi delle strutture pubbliche", è la principale lamentela rivolta da Addis alla giunta regionale e in particolare all'assessore della Sanità, Mario Nieddu, al quale il presidente dei medici sassaresi ricorda che "l'epidemia da Covid-19 è un argomento di primaria importanza per chi rappresenta la categoria dei medici", e che per questo "offro piena disponibilità alle autorità competenti a collaborare nella conduzione del piano strategico per la vaccinazione di chi è esposto in prima linea, senza distinzioni tra strutture pubbliche e private".