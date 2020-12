Covid: leggero calo contagi e ricoverati in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 DIC - Per il secondo giorno consecutivo si assiste ad un leggero calo dei dei contagi in Sardegna: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 297 nuovi casi che portano a 28.683 i positivi al Covid-19 complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza.

Resta alto il numero dei morti: nove decessi (669 in tutto), cinque uomini e quattro donne tra 73 e 100 anni. Le vittime: 7 residenti della Città Metropolitana di Cagliari e 2 rispettivamente delle province di Oristano e Sud Sardegna.

In totale sono stati eseguiti 451.459 tamponi con un incremento di 2.616 test. Sono invece 542 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sei in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 48 (-2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.369. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 11.795 (+148) pazienti guariti, più altri 260 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 28.683 casi positivi complessivamente accertati, 6.379 (+111) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.572 (+87) nel Sud Sardegna, 2.236 (+3) a Oristano, 5.744 (+36) a Nuoro, 9.752 (+60) a Sassari.

