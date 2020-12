Corecom: banner con link utili nei siti web dei Comuni sardi

In tutti i siti web dei Comuni sardi troverà spazio un banner con i link ai principali servizi offerti dal Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni. In questo modo gli utenti saranno collegati direttamente al sistema che attiva le procedure di risoluzione delle controversie (conciliazioni) con i gestori delle comunicazioni elettroniche - operatori di telefonia, internet e pay tv - e contestualmente potranno navigare nel portale del Comitato e trovare le informazioni sull'utilizzo della piattaforma 'conciliaweb'. E' una delle novità previste dal protocollo di intesa sottoscritto da Corecom e Anci Sardegna proprio con l'obiettivo di far conoscere a tutti, in particolare all'utenza più debole, i servizi gratuiti che il Comitato mette a disposizione della comunità.

Tutti i 377 Comuni hanno aderito e un centinaio stanno già pubblicando i banner nei rispettivi siti istituzionali. "Il Corecom - spiega la presidente Susi Ronchi - vuole assicurare a tutti i territori un'informazione completa sulle opportunità di cui i cittadini e le cittadine della Sardegna possono usufruire a titolo gratuito, e punta a valorizzare la sua funzione di sostegno e supporto alla collettività. La collaborazione con l'Anci interpreta nel modo migliore questa finalità realizzata grazie alla disponibilità dei Comuni". Il presidente dell'Anci Emiliano Deiana fa notare che "è la prima volta che in Sardegna si promuove un'attività di questo tipo: la convenzione tra Corecom e Anci è uno strumento utile per fare rete, per avvicinare la cittadinanza alle istituzioni e per garantire una sempre migliore tutela della comunità".