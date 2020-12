Basket: Milano più forte di Sassari, ma "ottimi segnali"

"Milano ha meritato la vittoria, ma il risultato è bugiardo". Gianmarco Pozzecco sintetizza così la sconfitta per 86-102 rimediata ieri sera dalla sua Dinamo contro l'Olimpia Milano.

"Sono contento per una partita giocata con grande intensità contro una squadra competitiva", è la considerazione del coach biancoblu. "Siamo rimasti in partita fino a 5 o 6 minuti dalla fine del match - analizza - se fossimo riusciti a tenere duro ancora un paio di minuti, probabilmente ce la saremmo giocata fino in fondo". Nonostante il rammarico, però, "ho avuto segnali estremamente positivi e quindi sono contento", chiosa Pozzecco.

Al Mediolanum Forum la Dinamo ha in effetti combattuto alla pari per i primi tre quarti contro la corazzata di coach Ettore Messina. Trascinati da un super Jason Burnell, autore di 23 punti e di una prestazione impreziosita da 6 rimbalzi, 2 assist e 7 falli subiti, il Banco va al riposo con un solo punto in meno delle "scarpette rosse", sfoderando in avvio un ottimo 5/5 dal perimetro. Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Pozzecco provano a spingere sull'acceleratore e firmano un parziale da 22-28, difendendo con la giusta aggressività, giocando di squadra e arrivando sino a +7. Ma nell'ultimo periodo di gioco Milano trova la quadra grazie a Gigi Datome e Michael Roll, che chiudono il match rispettivamente con 24 e 22 punti.

A Sassari non resta che la soddisfazione di aver messo paura alla squadra certamente più forte del campionato. Capitano Jack Devecchi e compagni hanno ora la possibilità di riscattarsi immediatamente nel recupero di mercoledì alle 16 al PalaRadi di Cremona. La sfida contro la Vanoli, saltata a causa di alcuni casi di positività nel team lombardo, è fondamentale per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia.