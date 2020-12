ANSA-IL-PUNTO/COVID: 297 nuovi casi in Sardegna ma 9 morti

(ANSA) - CAGLIARI, 21 DIC - Mentre slitta a gennaio, a causa del lockdown imposto dal Governo per le festività natalizie, l'avvio dello screening di massa con tamponi rapidi programmatogià per fine dicembre dalla Regione Sardegna con la regia del virologo Andrea Crisanti, per il secondo giorno consecutivo si assiste ad un leggero calo dei contagi in Sardegna. Nel report dell'Unità di crisi vengono registrati 297 nuovi casi rispetto ai 311 di domenica 20 e i 380 di sabato 19.

Resta alto, però, il numero dei morti con nove decessi, mentre cala di otto unità il numero dei pazienti Covid negli ospedali, dove però resta alta l'attenzione sui contagi tra gli operatori sanitari.

E' il caso dl nosocomio Nostra Signora di Bonaria di San Gavino.

Il reparto di Medicina è stato chiuso ai ricoveri, dopo che sono risultati positivi al Covid-19 tre medici, quattro infermieri e 12 pazienti. Altri casi sono stati registrati nel reparto di Ortopedia: due infermieri, due operatori socio-sanitarie, mentre tre pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali.

Intanto da Sassari arriva una sollecitazione alla Regione da parte dell'Ordine dei medici che chiede di essere coinvolto nella gestione dell'emergenza e per le prossime vaccinazioni contro il virus: "Non risulta che gli operatori della sanità privata siano stati inseriti nel piano di vaccinazioni anticovid, al pari dei colleghi delle strutture pubbliche", fa sapere l'Odm rivolgendosi al presidente Christian Solinas.

E sempre nel capoluogo turritano il Comune va alla guerra contro gli assembramenti. Nel fine settimana i vigili sassaresi hanno comminato 122 sanzioni nei confronti di altrettanti cittadini, oltre ai provvedimenti nei confronti di un circolo privato trovato aperto oltre l'orario consentito e a un supermercato e un bar che non rispettavano le norme. Gli agenti in borghese tra venerdì e domenica hanno sanzionato prevalentemente i giovanissimi, minorenni o neomaggiorenni. (ANSA).