Alluvione: pompieri lasciano Bitti dopo 24 giorni di lavoro

A distanza di 24 giorni dall'alluvione che ha devastato Bitti, i Vigili del fuoco concludono le operazioni di soccorso e lasciano il paese. I pompieri hanno divulgato il report del complesso lavoro che li ha visti sul campo con 50 uomini e 25 automezzi: 15 salvataggi di persone in difficoltà, 1.336 interventi nel centro abitato, 321 verifiche statiche, 198 interventi di rimozione di alberi pericolanti, 248 di rimozione ostacoli al traffico, 98 interventi di recupero di beni da abitazioni private, 407 di sgombero di sedi stradali e locali , 49 ispezioni di cunicoli. Stamattina in piazza Asproni, il saluto del comandante di Nuoro, Antonio Giordano, al sindaco Giuseppe Ciccolini. Entrambi hanno ribadito "la sinergia sviluppata fra tutte le forze in campo per rimuovere le macerie e soccorrere i cittadini".