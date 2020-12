Al Villaggio pescatori nuovo modello di turismo in era Covid

Trekking urbano in compagnia degli abitanti del posto, un'app in geolocalizzazione e un percorso di realtà aumentata attraverso la tecnologia QR Code. Un turismo nuovo, senza spostarsi troppo da casa: esperienze dal vivo ma anche virtuali grazie alla tecnologia. Villaggio pescatori di Cagliari al centro del progetto dell'associazione Riverrun intitolato "Nonturismo a Giorgino". L'iniziativa è realizzata in parternship con Loquis, piattaforma di Geo-Podcasting: da oggi è online l'itinerario realizzato nel quartiere. Il progetto è finanziato dall'assessorato regionale del Turismo e inserito nel cartellone degli eventi di turismo esperienziale, e dalla Fondazione di Sardegna.

"Nonturismo a Giorgino" nasce da tredici giornate di laboratorio gratuito nella borgata di pescatori. I partecipanti hanno lavorato tra le case e le spiagge del Villaggio, fianco a fianco con gli 80 abitanti della comunità. Un percorso-gioco che prevede quattro chiacchiere con i residenti per farsi raccontare aneddoti, scoprire dettagli su ricette e tradizioni, fare una partita a Scialandrone, l'antico gioco di carte. E la possibilità di cucinare le cozze ripiene di macinato e preparare lo scabecciu con Mimma, la friggitrice ufficiale della sagra del pesce. Si puó anche pescare nel molo piccolo con uno dei tanti pescatori. "Nonturismo a Giorgino - spiegano i promotori - risponde a una triplice esigenza emersa dall'attuale emergenza Covid-19: viaggiare senza spostarsi troppo e nel rispetto delle norme sanitarie; restare in Italia per scoprire luoghi minori e periferici; sperimentare modi innovativi di fare turismo, capaci di intercettare i nuovi bisogni e tendenze in atto, tra cui la sostenibilità ambientale e sociale dei processi".

La tecnologia? Basterà scansionare uno dei QR Code artigianali in marmo, posizionati in punti strategici del Villaggio, per accedere al canale digitale, lasciarsi guidare lungo il tragitto e scoprire così la leggenda della maga cartomante, le vicende del Santo guerriero più amato di Cagliari, la pesca in laguna, le tradizioni, la storia, i personaggi e la cucina.