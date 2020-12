Natale Rossoblù: 11 premiati, da Virdis a Brugnera

La terza edizione del Premio Natale Rossoblù, in diretta streaming causa restrizioni da Covid -19. Una serata all'insegna dello sport, della cultura e del sociale in Sardegna, con la premiazione di 11 personalità che hanno portato alta la bandiera dell'Isola. Una sobria cerimonia di premiazione per 8 sportivi sardi che si sono distinti a livello internazionale, e 3 premi speciali per la cultura, lo spettacolo e il sociale.

I riconoscimenti sono andati a Mario Brugnera, Pietro Paolo Virdis, Marco Sanna e Vittorio Pusceddu per il calcio; Corrado Sorrentino, nuoto; Andrea Degortes, noto Aceto, ippica; Francisco Porcella, surf; Federica Carta, hockey. Tra gli altri premiati, il cantante Pago, per la categoria musica e spettacolo. Ancora Roberto Pili, presidente Ierfop, per il sociale. Premio 2020 per la sessione cultura va al giornalista Anthony Muroni.

In collegamento video anche il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini. "In queste settimane post alluvione - ha detto Ciccolini - abbiamo toccato ancora di più con mano quanto lo sport sia davvero uno strumento di condivisione, solidarietà e crescita sociale. Una ricchezza che ha unito piccoli e adulti facendoci sentire parte di una grande famiglia di cui tutta la Sardegna deve andare fiera. Tantissime società e associazioni sportive hanno manifestato vicinanza e hanno aiutato la comunità di Bitti ad affrontare questi momenti difficili - ha aggiunto - Ringrazio tutti gli organizzatori di Natale Rossoblu per il sostegno dato alla raccolta fondi ufficiale attivata dal nostro comune nella campagna: #TUTTIconBITTI. Con la nostra tenacia e il vostro sostegno riusciremo a vincere anche questa nuova sfida".