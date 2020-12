Natale: raccolta buoni e doni a Nuoro per famiglie bisognose

In occasione delle festività natalizie l'assessorato al Benessere delle persone e della Comunità e dal settore Servizi sociali del Comune di Nuoro, promuove una raccolta di doni e di buoni acquisto per le persone bisognose. Le donazioni e i buoni acquisto verranno raccolti il 21 e 22 dicembre dalle 9 alle 19, nei locali del settore Servizi sociali nel centro polifunzionale "Arcobaleno" di via Brigata Sassari e saranno distribuiti il 23 dicembre dai volontari delle associazioni, Croce Rossa, Vab Nuoro, Protezione civile e dipendenti comunali.

L'iniziativa denominata "Attivisolidali a Natale", si rivolge a tutti i cittadini e le donazioni possono essere sia buoni solidali da spendere presso esercizi commerciali a scelta del cittadino ( negozio di giochi, di abbigliamento, libreria, pizzeria, fino alla semplice colazione pagata al bar), oppure un dono da consegnare direttamente.