Di Francesco, il Cagliari cresce e acquisisce identità

"Stiamo crescendo e abbiamo lo spirito giusto per riprenderci i punti lasciati per strada. La squadra sta acquisendo identità e sta migliorando nella ricerca di equilibrio e nelle prestazioni". lo ha detto l'allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco, presentando la gara di domani, alla Sardegna Arena, contro l'Udinese.

"I friulani sono una squadra molto fisica - ha aggiunto - con un giocatore da bollino rosso come De Paul e un gruppo che lavora da tanto insieme. Ma anche noi abbiamo giocatori che possono fare la differenza: cercheremo di trovare la strada che possa valorizzare le nostre qualità".

Pochi punti nelle ultime partite? "Vero - ha ammesso il mister rossoblù - ma io devo guardare i progressi nel gioco. E non dimentichiamo che siamo stati senza alcuni dei giocatori più rappresentativi". Per Di Francesco è "ancora presto per parlare di partite da vincere a tutti i costi. E il fattore campo, senza pubblico, conta poco: sotto questo aspetto sembra di giocare partite di allenamento, manca la spinta dei tifosi".