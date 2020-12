Calcio:Cagliari; Klavan, Aresti e Cabras positivi al Covid

Altri tre casi di Covid nel Cagliari: positivi i portieri Aresti e Cabras, finora mai utilizzati da Di Francesco, e il centrale Klavan, schierato invece contro il Parma nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Lo comunica il club rossoblu.

Come da procedura, i tre giocatori sono stati prontamente isolati. Sono risultati negativi gli altri componenti del gruppo squadra, che inizieranno l'isolamento domiciliare fiduciario: gli atleti, secondo quanto previsto dal protocollo, potranno continuare a svolgere l'attività di allenamento e partita. Il club resta in costante contatto con le autorità sanitarie competenti in materia.