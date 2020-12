Padel: italiane vanno a storica semifinale alle Cupra finals

Vittoria storica delle italiane in una disciplina come il padel che di solito parla spagnolo e portoghese. Alle Cupra finals in corso di svolgimento a Cagliari le campionesse d'Italia Chiara Pappacena-Giulia Sussarello hanno battuta la coppia Raquel Piltcher (Brasile) - Alicia Blanco Rojo (Spagna). Un successo maturato in due set : 6-3/6-2 in appena 67 minuti.

Le italiane hanno superato le teste di serie numero 3 del tabellone femminile e volano in semifinale: domani incontreranno Anna Cortiles Tapias (Spa) - Jessica Castello (Spa).

Proprio domani sarà una giornata speciale: sul campo centrale del palazzetto è prevista una mini esibizione prima dell'inizio del turno pomeridiano delle semifinali: sono stati invitati a partecipare i campioni Belasteguin e Galan. Più l'influencer Gianluca Vacchi, grande amico di Belasteguin e l'ex azzurro-rossonero Demetrio Albertini da tempo impegnato nel padel con un suo circolo dedicata a questa disciplina.