Dogane: mascherine e sabbia tra sequestri in aeroporti sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 18 DIC - Quasi mille mascherine sequestrate, oltre 150mila euro di valuta non dichiarata intercettati, 16 sequestri di conchiglie, sabbia e ciottoli rubati nelle spiagge sarde, oltre 200 chili di prodotti vegetali irregolari bloccati. Sono solo alcuni dei risultati ottenuti nell'anno che si appresta a chiudersi dalle donne e gli uomini dell'Agenzia delle Dogane al lavoro negli aeroporti di Cagliari-Elmas, Alghero e Olbia.

Numerose le violazioni accertate e i sequestri portati a termine. In particolare gli operatori delle Dogane hanno bloccato cittadini comunitari ed extracomunitari che tentavano di portare all'estero complessivamente 153mila euro senza dichiararli; a un cittadino italiano proveniente dalla Russia sono stati sequestrati coralli e conchiglie delle Maldive sprovvisti di certificazione. Sequestrati anche 120 pezzi tra parrucche, profumi e creme privi di certificato sanitario.

Sul fronte degli alimenti, infine, il personale delle Dogane ha messo sequestrato 75 chili di prodotti a base di carne e latticini provenienti principalmente dai Paesi dell'Est Europa, ma anche dai Paesi nordafricani, Filippine, in quanto privi della certificazione sanitaria estera. (ANSA).