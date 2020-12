Covid: entro oggi consensi al vaccino di operatori sanitari

Quasi tutto il personale sanitario della Sardegna accetterà di farsi somministrare il vaccino Pfizer anti Covid-19 in arrivo all'inizio del nuovo anno. Lo apprende l'ANSA da fonti dell'Assessorato regionale della Sanità, che entro oggi trasmetterà alla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri il numero esatto di quanti hanno dato il consenso. Si tratta del 98% degli aventi diritto rispetto al totale di 38mila tra medici, infermieri, operatori sociosanitari, dipendenti e pazienti di Rsa e volontari, indicato due giorni fa dalla Regione Sardegna allo stesso Arcuri. Alla Sardegna, per la prima inoculazione, saranno consegnate 33.800 dosi.

Intanto entro la primavera - quando cioè scatteranno le immunizzazioni per tutto il resto della cittadinanza - saranno allestiti anche nell'Isola i punti per somministrare i vaccini. Saranno dodici in tutto dotati di celle "Ult" (Ultra-low temperature) per la conservazione delle dosi a bassissime temperature.

Nel frattempo, si stanno definendo gli ultimi dettagli per lo screening di massa con test rapidi antigenici che partirà dall'Ogliastra con un 'stress test' dopo Natale, probabilmente dal 27 dicembre. Per questa campagna, che punta a isolare i focolai e abbassare la curva dei contagi, la Regione si sta avvalendo della collaborazione del virologo Andrea Crisanti.