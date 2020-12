Basket: Pozzecco, con Milano sempre grandi emozioni

Dinamo Banco di Sardegna pronta alla sfida di domenica al Forum di Assago contro la capolista Olimpia Milano (ore 17). Non è la partita più semplice da affrontare, soprattutto dopo la batosta a sorpresa subita mercoledì in Champions League dai danesi del Bakken Bears, ma proprio trovarsi di fronte alla corazzata Armani potrebbe essere lo stimolo giusto per il riscatto dei sassaresi.

"Quelle con Milano sono partite che negli ultimi anni hanno sempre regalato enormi emozioni e quindi abbiamo il desiderio e la volontà di far sì che diventi una partita entusiasmante", sostiene coach Gianmarco Pozzecco, presentando alla stampa la partita di domenica.

"È una sfida estremamente complicata, Milano sta giocando una pallacanestro di altissimo livello. Noi arriviamo da una sconfitta maturata in una partita negativa e partiremo con meno entusiasmo".

Contro l'Armani la Dinamo dovrà evitare che la voce rimbalzi sia ancora una volta fatale: "È capitato che subissimo molto a rimbalzo, ma mai come mercoledì, e sicuramente abbiamo ampiamente dimostrato che possiamo fare meglio. È vero che a livello di fisicità dobbiamo riuscire ad avere la possibilità di arginare situazioni come quelle di mercoledì; ho sempre pensato che avere una squadra fisicamente dotata sia qualcosa che ti dia grandi vantaggi", conclude Pozzecco.