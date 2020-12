ANSA-IL-PUNTO/COVID:vaccino per 98% operatori sanitari sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 18 DIC - Rimangono ancora alti la curva dei contagi e i decessi da coronavirus in Sardergna. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dall'Unità di crisi regionale oggi sono stati rilevati 285 nuovi casi che fa salire a 27.695 i casi di positività complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. Dieci i decessi che portano il numero complessivo a 644. Tra le vittime anche due sorelle di Graziano Mesina, l'ex bandito del Supramonte sparito nel nulla la sera del 2 luglio scorso quando il verdetto della Cassazione ha reso definitiva la sua condanna a 30 anni per traffico di droga. Si abbassa di 11 unità e raggiunge quota 547 il numero dei pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre è di 53 (-3) il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Intanto la Sardegna si prepara a ricevere le prime 33.800 dosi di vaccino Pfizer anti Covid-19 in arrivo all'inizio del nuovo anno. Entro oggi gli uffici dell'assessorato della Sanità dovevano raccogliere e trasmettere i consensi alla vaccinazione anti-Covid tra operatori socio-sanitari, dipendenti e pazienti di residenze per anziani e volontari. Per il momento il consenso sarà trasmesso in modo informale, in attesa che il ministero della Salute elabori un modello di consenso informato. Da quanto si apprende il 98% degli aventi diritto alle prime dosi del vaccino hanno già fornito il consenso. Intanto entro la primavera - quando cioè scatteranno le immunizzazioni per tutto il resto della cittadinanza - saranno allestiti anche nell'Isola i punti per somministrare i vaccini. Saranno dodici, invece, in tutto dotati di celle "Ult" (Ultra-low temperature) per la conservazione delle dosi a bassissime temperature. Nel frattempo, si stanno definendo gli ultimi dettagli per lo screening di massa con test rapidi antigenici che partirà dall'Ogliastra con un 'stress test' di tre giorn dopo Natale, probabilmente dal 27 dicembre. Per questa campagna, che punta a isolare i focolai e abbassare la curva dei contagi, la Regione si sta avvalendo della collaborazione del virologo Andrea Crisanti. (ANSA).