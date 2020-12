Aggredisce la compagna davanti ai figli, arrestato a Nuoro

(ANSA) - NUORO, 18 DIC - Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Nuoro al termine di una violenta lite con la compagna davanti ai figli minorenni. Il Gip del tribunale di Nuoro ha convalidato l'arresto per maltrattamenti in famiglia e applicato la misura cautelare di divieto di avvicinamento al domicilio dove i due erano conviventi.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Sezione Volanti della Questura di Nuoro dopo una richiesta di auto al 113.

All'arrivo dei poliziotti, l'uomo - con precedenti per lo stesso reato - si è scagliato sia contro la donna che contro gli agenti, che lo hanno bloccato. (ANSA).