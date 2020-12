Treni: salgono a sei i nuovi Swing in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 17 DIC - Due nuovi treni Swing, dopo i quattro arrivati a ottobre, entrano oggi in servizio in Sardegna. Continua il rinnovo della flotta regionale dell'isola, che proseguirà con l'arrivo di altri quattro Swing entro il gennaio 2021 per un totale di dieci nuovi treni, come previsto dal Contratto di servizio 2017/2025 stipulato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Regione Sardegna.

I due nuovi treni saranno impiegati gradualmente sulle linee a maggior frequentazione. Dotato di ogni confort, lo Swing è un treno diesel di Trenitalia che può percorrere le linee non elettrificate, capace di raggiungere una velocità di 130km/h.

Implementati anche i sistemi di sicurezza grazie alle sei telecamere interne e quattro esterne per garantire una video sorveglianza a 360 gradi, oltre a monitor e apparati audio per una migliore comunicazione con i passeggeri. (ANSA).