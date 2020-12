Oristano, riapre prima parte maxi parcheggio via Mariano IV

Era chiuso da quattro anni, oggi il primo piano del parcheggio di via Mariano IV a Oristano con 134 posti auto ha riaperto battenti. "Un regalo per la città a pochi giorni da Natale - ha detto il Sindaco Andrea Lutzu durante l'inaugurazione -. Apre una struttura attesa da anni che in questo momento di grave sofferenza anche per la nostra città può dare una piccola mano agli operatori commerciali del centro cittadino". Al momento i parcheggi sono liberi e diventeranno a pagamento solo con l'entrata in servizio della società che si è aggiudicata l'appalto del nuovo servizio delle strisce blu. Il parcheggio era stato chiuso dopo l'aggiudicazione dell'appalto da 3 milioni 277 mila euro all'impresa Dentoni di Cagliari per la ristrutturazione e l'ampliamento del mercato civico di via Mazzini con annesso parcheggio.

Ma il contratto con la ditta fu rescisso per grave inadempienza contrattuale. L'appalto, per un valore di 2,1 milioni di euro è stato poi affidato alla ditta Pellegrini. Il costo della realizzazione del parcheggio incide per un milione. "L'apertura del piano superiore, all'aperto, del parcheggio precede di qualche settimana quello dell'intera struttura che avrà una capienza totale di 270 posti auto - hanno precisato il sindaco e l'assessore dei Lavori pubblici, Francesco Pinna -. Il piano seminterrato, che dispone di 136 posti auto, aprirà con l'avvio del nuovo appalto dei parcheggi a pagamento. La gara è già stata espletata".