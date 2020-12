Il web si mobilita per le 'Micio favelas' di San Vero Milis

(ANSA) - CAGLIARI, 17 DIC - Da oltre 15 anni, Daniela Pintor si prende cura dei numerosi gatti presenti lungo la marina di San Vero Milis, in provincia di Oristano. In tutto questo tempo ha sfamato, curato e sterilizzato a sue spese tanti randagi, costruendo per loro quelle che chiama Micio Favelas, vere e proprie oasi dove i gatti sono accuditi, seguiti e controllati.

Purtroppo però manca ancora oggi il sigillo di ufficialità al lavoro di Daniela: il Comune infatti continua a negare il riconoscimento di status di colonia felina. Per questo la donna ha lanciato una petizione online su Change.org per chiedere alle autorità comunali di riconoscere le Micio Favelas come vera e propria colonia, così da garantire la sicurezza dei randagi, oggetto in questi anni di intolleranza e scherno. In poco meno di 48 ore sono state raccolte 1.850 firme e i numeri continuano a crescere di minuto in minuto.

L'affetto e la stima per il lavoro di Daniela è testimoniato dai messaggi di solidarietà che vengono lasciati in calce alla petizione: "E' una donna eccezionale, che si è fatta carico di spese enormi pur di perseguire il suo obiettivo, la ammiro per questo. Merita tanta considerazione", scrive Eleonora.

"L'impegno per questi mici sfortunati è incommensurabile. Serve un riconoscimento ufficiale., aggiunge Roberta. "Daniela e tutti i mici che negli anni ha aiutato meritanoun riconoscimento istituzionale", conclude Paola. (ANSA).