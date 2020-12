Cinema: Cagliari scommette sulla città-set e rilancia

Cagliari si rilancia come set per produzioni cinematografiche e televisive. Lo fa rinnovando e implementando il protocollo d'intesa tra il Comune e la Fondazione Sardegna Film Commission sottoscritto dal 2014 al 2019. Sei anni proficui che hanno visto la città capoluogo, con le sue attrattive naturalistiche e culturali, protagonista sul piccolo e grande schermo.

"Sono stati finanziati 38 progetti con una media di 6,43 all'anno, 10 solo nel 2019 - sottolinea il presidente della Film Comnmission Gianluca Aste - con un incremento della partecipazione di case di produzione nazionali e coproduzioni internazionali tra cui alcuni successi come 'Domino' di Brian De Palma, girato tra Giorgino e Capo Boi, e 'What we wanted' di Ulrike Kofler, trasmesso su Netflix, ma anche i pluripremiati 'La stoffa dei sogni' di Gianfranco Cabiddu e 'L'agnello' di Mario Piredda". Bene anche il 2020, con "un significativo aumento di richieste relative alla Città metropolitana di Cagliari rispetto al 2019, passate dal 19 al 51%. Ora si guarda al 2021 con la nuova edizione del Filming Cagliari.

Rivolto a produzioni nazionali e internazionali, il bando partirà tra fine dicembre e gennaio. Il Comune mette sul piatto risorse per 170mila euro e, per la prima volta, apre alla Film Commission gli spazi al piano terra della Mem per le attività di formazione e divulgazione. "Un rapporto di collaborazione che sta dando risultati sempre più importanti - conferma l'assessora alla Cultura Paola Piroddi - L'immagine di Cagliari in questi anni si è rafforzata come scenario al cinema e in tv, con ricadute economiche e valorizzazione delle professionalità presenti sul territorio". Con la firma sul nuovo protocollo, Comune e Film Commissione puntano ad attrarre investimenti nel settore dell'audiovisivo nel territorio, sostenere e rafforzare le aziende e i professionisti che vi operano, contribuire alla destagionalizzazione con vantaggi per le strutture ricettive dell' indotto turistico- lberghiero e ricreativo della Città Metropolitana, promuovere il patrimonio artistico e ambientale.